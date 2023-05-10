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Экс-глава «Мотор Сичи» Богуслаев просит включить его в список на обмен с рф
Экс-глава «Мотор Сичи» Богуслаев просит включить его в список на обмен с рфhttps://racurs.ua/n182899-eks-glava-motor-sichi-boguslaev-prosit-vkluchit-ego-v-spisok-na-obmen-s-rf.htmlРакурс
В’ячеслав Богуслаєв, колишній президент «Мотор Січі», попросив включити його в список на обмін з росією.
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Про це йдеться у листі-заяві за його підписом на ім’я керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який є у розпорядженні проекту Радіо Свобода «Схеми».
В Україні Богуслаєву інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації і, віднедавна, протидію Збройним силам України. Нині він перебуває в СІЗО й відкидає всі обвинувачення.
Прошу додати мене у список на обмін з російською федерацією, — пише Богуслаєв у заяві.
У документі стоїть його підпис з приміткою:
Богуслаєв, пенсіонер, інвалід 1 групи.
В супровідному листі його адвоката вказана дата направлення заяви — 20 березня 2023 року.
Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не виключив можливість обміну Богуслаєва. Він нагадав, що торік у вересні зрадника Медведчука обміняли на 200 українських полонених військових. Можливість повторення такого обміну не виключив і голова Служби безпеки України Василь Малюк. З його слів, екс-президент «Мотор Січі» має дати всі необхідні покази, а вже потім «стане якісним обмінним фондом».
Нагадаємо, у розпал повномасштабного вторгнення рф Богуслаєв блокував передачу гелікоптера Мі-2 українським розвідникам. Зокрема, він віддавав вказівки розібрати борт на запчастини та приховати документи, які були необхідні для його експлуатації.
Богуслаєв нині перебуває у СІЗО у Києві, суд продовжив йому термін тримання під вартою до 27 травня 2023 року.
«Схеми» також повідомляли, що Богуслаєв щонайменше з 2000-го року має російський паспорт, а з 2002-го року — нерухомість у москві.
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