Фото: Радіо Свобода / Екс-глава «Мотор Січі» Богуслаєв просить включити його в список на обмін з рф

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В’ячеслав Богуслаєв, колишній президент «Мотор Січі», попросив включити його в список на обмін з росією.

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Про це йдеться у листі-заяві за його підписом на ім’я керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який є у розпорядженні проекту Радіо Свобода «Схеми».

В Україні Богуслаєву інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації і, віднедавна, протидію Збройним силам України. Нині він перебуває в СІЗО й відкидає всі обвинувачення.

Прошу додати мене у список на обмін з російською федерацією, — пише Богуслаєв у заяві.

У документі стоїть його підпис з приміткою:

Богуслаєв, пенсіонер, інвалід 1 групи.

В супровідному листі його адвоката вказана дата направлення заяви — 20 березня 2023 року.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не виключив можливість обміну Богуслаєва. Він нагадав, що торік у вересні зрадника Медведчука обміняли на 200 українських полонених військових. Можливість повторення такого обміну не виключив і голова Служби безпеки України Василь Малюк. З його слів, екс-президент «Мотор Січі» має дати всі необхідні покази, а вже потім «стане якісним обмінним фондом».

Нагадаємо, у розпал повномасштабного вторгнення рф Богуслаєв блокував передачу гелікоптера Мі-2 українським розвідникам. Зокрема, він віддавав вказівки розібрати борт на запчастини та приховати документи, які були необхідні для його експлуатації.

Богуслаєв нині перебуває у СІЗО у Києві, суд продовжив йому термін тримання під вартою до 27 травня 2023 року.

«Схеми» також повідомляли, що Богуслаєв щонайменше з 2000-го року має російський паспорт, а з 2002-го року — нерухомість у москві.