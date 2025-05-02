ЕС оштрафовал TikTok на полмиллиарда евро за передачу данных пользователей в Китай

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Євросоюз оштрафував TikTok за передачу даних користувачів до Китаю.

Штраф у 530 млн євро складається з двох частин — 485 млн за передачу даних до Китаю і 45 млн за відсутність прозорості.

Ірландська комісія із захисту даних (DPC) заявила, що TikTok порушив головні правила захисту даних ЄС, коли надсилав дані європейських користувачів до Китаю, оскільки не міг гарантувати, що ці дані захищені відповідно до китайських законів про стеження.

Вперше займаючи позицію щодо передачі даних до Китаю, регулятор заявив, що TikTok не зміг належним чином оцінити наслідки китайських законів про стеження для даних європейців.

Ці закони, які надають уряду Китаю широкі повноваження вимагати від компаній передавати дані, «суттєво відрізняються від стандартів ЄС», визнав TikTok під час розслідування.

Регулятор також заявив, що TikTok порушував правила прозорості між 2020 і 2022 роками, оскільки не повідомляв користувачів про передачу персональних даних до Китаю. Він зазначив, що TikTok оновив свою політику конфіденційності у 2022 році і тепер «відповідає вимогам».

Компанію оштрафували на 485 мільйонів євро за передачу даних до Китаю та на 45 мільйонів євро за відсутність прозорості в її політиці конфіденційності.

Цей штраф є третім за величиною в історії за порушення Загального регламенту ЄС про захист даних. Штаб-квартира TikTok у ЄС знаходиться в Ірландії, а це означає, що ірландський DPC є провідним органом, відповідальним за забезпечення дотримання правил ЄС.

TikTok роками стверджував, що не зберігає дані європейських чи американських користувачів на серверах у Китаї, але в квітні повідомив регулятора, що в лютому він виявив, що «обмежені дані користувачів ЄЕЗ» насправді зберігалися в Китаї.

Заступник комісара DPC Ірландії Грем Дойл заявив, що регулятор ставиться до цього відкриття «дуже серйозно», і хоча TikTok заявив, що видалив дані з китайських серверів, він розглядає, «які подальші регуляторні дії можуть бути виправдані».

TikTok дали шість місяців, щоб привести свої методи обробки даних у відповідність до правил конфіденційності ЄС або призупинити всю передачу даних до країни.

TikTok заявив, що «рішуче оскаржує" висновки ірландського DPC та планує подати апеляцію в повному обсязі.