Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Трамп заявил, что республиканцы должны подумать об исключении из Конгресса демократов, желающих его импичмента

Трамп заявил, что республиканцы должны подумать об исключении из Конгресса демократов, желающих его импичмента

2 мая 2025, 18:36
999

Дональд Трамп заявив, що республіканці мають подумати про виключення з Конгресу демократів, які подали проти нього пропозиції щодо імпічменту.

Про це він написав у мережі Truth Social 1 травня.

За словами Трампа, демократи «вийшли з-під контролю» та «втратили розум».

Ці радикально-ліві безумці знову зайнялися імпічментом. У них уже є два «безіменні», малошановні конгресмени, обидва повні психи, які розкидаються «імпічментом» Дональда Трампа вже приблизно вдвадцяте, хоча вони увлення не мають, за що мене можуть піддати, — заявив американський лідер.

Республіканці мають замислитися над тим, щоб вигнати їх з Конгресу за всі злочини, які вони скоїли, особливо в передвиборчий період. Це дуже нечесні люди, які не дають країні загоїти рани! Чому ми дозволяємо їм знову і знову використовувати імпічмент як зброю проти президента Сполучених Штатів, який, за всіма оцінками, працює на порятунок країни? —  написав Трамп.

Автор пропозиції про імпічмент — член Палати представників, демократ Шрі Танедар. Він звинуватив Трампа у перешкоджанні правосуддю, зловживанні виконавчою владою, міжнародній агресії, корупції та ще низці правопорушень.

З початку другої каденції Трампа це перша спроба оголосити йому імпічмент. Американські медіа сумніваються, що вона буде успішною, адже і Палату представників, і Сенат контролюють республіканці.

Ці заходи майже напевно не матимуть жодних наслідків, з огляду на те, що республіканці контролюють і Палату представників, і Сенат.

Однак сам Танедар в коментарі Michigan Advance заявив, що зробить все можливе, щоб змусити проголосувати з цього питання.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров