Трамп заявил, что республиканцы должны подумать об исключении из Конгресса демократов, желающих его импичмента

https://racurs.ua/n206012-tramp-zayavil-chto-respublikancy-doljny-podumat-ob-iskluchenii-iz-kongressa-demokratov.html

Ракурс

Дональд Трамп заявив, що республіканці мають подумати про виключення з Конгресу демократів, які подали проти нього пропозиції щодо імпічменту.

Про це він написав у мережі Truth Social 1 травня.

За словами Трампа, демократи «вийшли з-під контролю» та «втратили розум».

Ці радикально-ліві безумці знову зайнялися імпічментом. У них уже є два «безіменні», малошановні конгресмени, обидва повні психи, які розкидаються «імпічментом» Дональда Трампа вже приблизно вдвадцяте, хоча вони увлення не мають, за що мене можуть піддати, — заявив американський лідер.

Республіканці мають замислитися над тим, щоб вигнати їх з Конгресу за всі злочини, які вони скоїли, особливо в передвиборчий період. Це дуже нечесні люди, які не дають країні загоїти рани! Чому ми дозволяємо їм знову і знову використовувати імпічмент як зброю проти президента Сполучених Штатів, який, за всіма оцінками, працює на порятунок країни? — написав Трамп.

Автор пропозиції про імпічмент — член Палати представників, демократ Шрі Танедар. Він звинуватив Трампа у перешкоджанні правосуддю, зловживанні виконавчою владою, міжнародній агресії, корупції та ще низці правопорушень.

З початку другої каденції Трампа це перша спроба оголосити йому імпічмент. Американські медіа сумніваються, що вона буде успішною, адже і Палату представників, і Сенат контролюють республіканці.