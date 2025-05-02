Пошлины Трампа обошлись Apple в 900 млн долларов

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Введені президентом США Дональдом Трампом мита збільшують витрати виробника iPhone приблизно на 900 млн дол. лише у поточному кварталі. Така сума — не дрібниця навіть для Apple.

Цю оцінку компанія озвучила під час оголошення квартальних результатів, тим самим підтвердивши, наскільки дорогою може бути непередбачувана тарифна політика президента США для компаній.

Глава корпорації Тім Кук уточнив для Bild, що в розрахунках виходять з того, що додаткових навантажень не буде. Прогнозів на наступні квартали Кук давати не став.

Глава Apple також не став конкретизувати суму телефонної конференції з аналітиками. За даними ЗМІ, Apple зараз розширює виробництво iPhone в Індії.

Через тарифні удари по всій лінійці Apple змінює логістику поставок. Досі переважна більшість iPhone вироблялися в Китаї, але Трамп ввів мита на товари з Китаю в розмірі 145% — однак тимчасово звільнив від них електроніку, таку як смартфони та ноутбуки.

Кук повідомив телеканалу CNBC, що нещодавно близько 50% iPhone, що продаються в США, постачалися з Індії. У наступному кварталі, за його словами, Apple майже повністю постачатиме американський ринок iPad’ами, комп’ютерами Mac і розумним годинником з В'єтнаму.