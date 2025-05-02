Госсекретарь США поддержал ультраправую германскую партию АдГ

https://racurs.ua/n206017-gossekretar-ssha-podderjal-ultrapravuu-germanskuu-partiu-adg.html

Ракурс

Держсекретар США Марко Рубіо засудив те, що Німеччина визнала ультраправу «Альтернативу для Німеччини» правоекстремістською.

Німеччина щойно надала своїй розвідці нові повноваження для стеження за опозицією. Це не демократія — це тиранія під маскою, — прокоментував Рубіо.

Він вважає «справжнім екстремізмом» не «популярну партію, яка посіла друге місце на нещодавніх виборах, а «смертоносну політику відкритих кордонів для іммігрантів, яку проводить істеблішмент і якій протистоїть «АдН».

Німеччина повинна змінити курс, — додав посадовець

2 травня Федеральне відомство захисту Конституції Німеччини повідомило, що кваліфікувало «Альтернативу для Німеччини» на федеральному рівні як «безумовно правоекстремістську партію»

Це означає, що Відомство довело, що АдН в цілому є правоекстремістською та виступає проти вільного та демократичного держладу.

Водночас рішення не передбачає заборони «Альтернативи», але встановлює засади для посиленого нагляду за її діяльністю.

«Альтернатива для Німеччини» оскаржить визнання правоекстремістською

Лідери партії «Альтернатива для Німеччини» вважають віднесення її до правоекстремістів політично мотивованим, називають це рішення ударом по демократії та обіцяють відстоювати свої інтереси у законний спосіб.