Отмена торгового безвиза с ЕС: как она повлияет на украинский бизнес

https://racurs.ua/n206014-otmena-torgovogo-bezviza-s-es-kak-ona-povliyaet-na-ukrainskiy-biznes.html

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Європейський Союз не продовжить торговельний безвіз з 5 червня 2025 року. Польща та кілька інших країн (Болгарія, Румунія, Угорщина) виступили проти автоматичного продовження.

ЄС пропонує Україні повернутися до переговорів щодо оновлення умов асоціації (стаття 29): мова про тарифні квоти, мита тощо.

Як скасування «торговельного безвізу» з ЄС вплине на український бізнес, розповіла старша економістка Центру економічної стратегії Яна Охріменко в ефірі «Суспільного».

Частка ЄС в українському експорті виросла з приблизно 40% у 2021 до понад 60% у 2024. У агросекторі — до 80%, в залежності від групи товарів. Тому найбільше постраждає агропродовольчий сектор (у 2024 році — 13 млрд євро із 24 млрд всього експорту).

Окремі сектори економіки ЄС суттєво залежать від українського експорту. Зокрема, понад 90% соняшникової олії, яку імпортує Євросоюз, надходить саме з України. А такі країни, як Іспанія, входять до трійки найбільших імпортерів українського зерна — переважно через потребу в кормах для тваринництва.

Повномасштабна війна та АТЗ (автономні торговельні заходи) суттєво трансформували структуру українського аграрного експорту за останні три роки. Вітчизняні компанії адаптувалися до нових умов, переорієнтувавши постачання на ринки ЄС і наростивши експорт продукції з глибшою переробкою. Відновлення торгових бар'єрів насамперед зачепить саме агровиробників, котрі інвестували у підвищення доданої вартості, 一 пояснює старша економістка ЦЕС Яна Охріменко.

Щоб мінімізувати негативний вплив, частково може спрацювати повернення на ринки Африки чи Близького Сходу. Тим не менш воно ускладнене логістикою, безпекою та конкуренцією з рф. Поки Україна втрачала частку експорту до цих країн (2021−2024: мінус понад 50%), росія наростила свій агроекспорт щонайменше на 20%. росія використовує постачання продовольства як інструмент політичного впливу на країни з низькими доходами.