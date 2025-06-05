ЕС продолжил отмену пошлин и квот для стали и железа из Украины. Фото:

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ЄС продовжив пільговий режим на імпорт української сталі та заліза.

Рада Європейського Союзу підтримала продовження пільгового режиму для імпорту сталі та заліза з України до Євросоюзу, який закінчується 5 червня. Рішення спрямоване на підтримку української економіки в умовах війни й набуде чинності 6 червня 2025 року і діятиме протягом трьох років. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що скасування мит та квот дозволяє українським виробникам і експортерам заліза та сталі уникнути обмежень, запроваджених ще у 2018 році для захисту європейської промисловості від надмірної глобальної пропозиції.

Європейська комісія залишила за собою право тимчасово призупинити дію цього регламенту щодо окремих товарів строком до 12 місяців. Відповідне рішення буде ухвалене, якщо імпорт сталі та заліза з України зросте до рівня, який зможе зашкодили європейській промисловості, які виробляє аналогічні або конкуруючі товари.

Нагадаємо, у травні Європейський Союз не продовжив торговельний безвіз з 5 червня 2025 року. Проти автоматичного продовження виступили Польща, а також Болгарія, Румунія та Угорщина.