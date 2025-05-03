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При атаке на Харьков россияне применили ударные БПЛА с термобарическими боевыми частями
При атаке на Харьков россияне применили ударные БПЛА с термобарическими боевыми частямиhttps://racurs.ua/n206027-pri-atake-na-harkov-rossiyane-primenili-udarnye-bpla-s-termobaricheskimi-boevymi-chastyami.htmlРакурс
У Харкові кількість постраждалих внаслідок масштаної атаки «шахедами» по місту зросла до 51, серед них — двоє дітей.
У Харківській облпрокуратурі повідомили, що під час атаки росіяни застосували ударні БпЛА з термобаричними бойовими частинами, які спричиняють масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення.
Його використання є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права, — сказано у повідомленні