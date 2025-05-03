Під час атаки на Харків росіяни застосували ударні БпЛА з термобаричними бойовими частинами

https://racurs.ua/ua/n206027-pid-chas-ataky-na-harkiv-rosiyany-zastosuvaly-udarni-bpla-z-termobarychnymy-boyovymy-chastynamy.html

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У Харкові кількість постраждалих внаслідок масштаної атаки «шахедами» по місту зросла до 51, серед них — двоє дітей.

У Харківській облпрокуратурі повідомили, що під час атаки росіяни застосували ударні БпЛА з термобаричними бойовими частинами, які спричиняють масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення.