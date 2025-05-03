Українські військові взяли в полон громадян Того, які воювали на боці рф

https://racurs.ua/ua/n206026-v-ukrayini-u-polon-vzyaly-gromadyan-togo-yaki-vouvaly-na-boci-rosiyi.html

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Українські військові взяли в полон громадян Того, які воювали на боці рф.

Про це повідомили в МЗС цієї країни.

Водночас в Україні про це офіційно не повідомляли. За наявною інформацією, більшість із них — переважно студенти — виїхали з Того нібито за програмами стипендій від організацій, що представлялися як російські.

Міністерство активно співпрацює з низкою дипломатичних партнерів, щоб з’ясувати всі обставини цієї ситуації та надати, у межах можливого, необхідну допомогу постраждалим. Там наголосили, що й надалі піклуватимуться про захист прав, інтересів і безпеки тоголезців за кордоном.

Тамтешня влада закликає молодь, яка хоче вчитися за кордоном, уважно перевіряти, чи справжні стипендіальні пропозиції, та звертатися до відповідних державних установ — зокрема Міністерства вищої освіти — щоб отримати надійну й безпечну інформацію перед поїздкою за кордон, особливо до Росії.

Республіка Того — це країна в Західній Африці. Вона межує з Ганою на заході, Беніном на сході та Буркіна-Фасо на півночі, а з півдня має вихід до Гвінейської затоки. Столиця — місто Ломе.