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Рашисты 4 мая ударили по Гуляйполю, фото: Запорожская ОВА
Рашисты обстреляли Гуляйполе, повреждены дома — ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/n206061-rashisty-obstrelyali-gulyaypole-povrejdeny-doma-ova-foto.htmlРакурс
Російські загарбники обстріляли місто Гуляйполе Запорізької області.
Про це сьогодні, 4 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Пошкоджені житлові будинки, зайнялися господарчі споруди — наслідки ворожого обстрілу Гуляйполя, — зазначив він. — Пожежу надзвичайники вже ліквідували. Попередньо, без постраждалих.
Нагадаємо, рашисти сьогодні скинули щонайменше вісім керованих авіаційних бомб на прифронтовий Оріхів у Запорізькій області.