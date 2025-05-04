Рашисты 4 мая ударили по Гуляйполю, фото: Запорожская ОВА

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Ракурс

Російські загарбники обстріляли місто Гуляйполе Запорізької області.

Про це сьогодні, 4 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Пошкоджені житлові будинки, зайнялися господарчі споруди — наслідки ворожого обстрілу Гуляйполя, — зазначив він. — Пожежу надзвичайники вже ліквідували. Попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо, рашисти сьогодні скинули щонайменше вісім керованих авіаційних бомб на прифронтовий Оріхів у Запорізькій області.