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Ракурс
Рашисти 4 травня вдарили по Гуляйполю, фото: Запорізька ОВА

Рашисти обстріляли Гуляйполе, пошкоджено будинки — ОВА (ФОТО)

4 тра 2025, 18:59
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Російські загарбники обстріляли місто Гуляйполе Запорізької області.

Про це сьогодні, 4 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Пошкоджені житлові будинки, зайнялися господарчі споруди — наслідки ворожого обстрілу Гуляйполя, — зазначив він. — Пожежу надзвичайники вже ліквідували. Попередньо, без постраждалих.

Рашисти 4 травня вдарили по Гуляйполю, фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, рашисти сьогодні скинули щонайменше вісім керованих авіаційних бомб на прифронтовий Оріхів у Запорізькій області.

Джерело: Ракурс


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