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Рашисти 4 травня вдарили по Гуляйполю, фото: Запорізька ОВА
Рашисти обстріляли Гуляйполе, пошкоджено будинки — ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206061-rashysty-obstrilyaly-gulyaypole-poshkodjeno-budynky-ova-foto.htmlРакурс
Російські загарбники обстріляли місто Гуляйполе Запорізької області.
Про це сьогодні, 4 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Пошкоджені житлові будинки, зайнялися господарчі споруди — наслідки ворожого обстрілу Гуляйполя, — зазначив він. — Пожежу надзвичайники вже ліквідували. Попередньо, без постраждалих.
Нагадаємо, рашисти сьогодні скинули щонайменше вісім керованих авіаційних бомб на прифронтовий Оріхів у Запорізькій області.