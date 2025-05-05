Российский агент готовил удары по Николаеву «в обход» ПВО. Фото: СБУ

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Ракурс

Російський інформатор готував удари по Миколаєву.

Поплічник окупантів хотів допомогти ворогу обстріляти місто «в обхід» української протиповітряної оборони. Основними цілями росіян були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони України. Про це 5 травня прес-центр Служби безпеки України повідомив у Telegram.

Правоохоронці встановили, що затриманий намагався виявити позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, а також маршрути бойового чергування мобільних вогневих груп. Цю інформацію він розпитував у знайомих під час побутових розмов.

Оперативники затримали зловмисника у нього вдома. Слідство встановило, що він працював на Сергія Лебедєва (псевдонім «Лохматий»), який переховується у Донецьку і співпрацює з ФСБ та ГРУ.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, подружжя російських агентів готувало теракти в Дніпрі. Зловмисники облаштували на території обласного центру та його околицях шість схованох із саморобними вибуховими пристроями та гранатами Ф-1.