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Залужный прокомментировал переход ВСУ на систему корпусов
Залужный прокомментировал переход ВСУ на систему корпусовhttps://racurs.ua/n206100-zalujnyy-prokommentiroval-perehod-vsu-na-sistemu-korpusov.htmlРакурс
Колишній головком ЗСУ Валерій Залужний прокоментував перехід ЗСУ на систему корпусів. ВІн опублікував колонку на сайті «Мілітарний».
Залужний повідомив, що у 2022 році була запропонована модель ЗСУ, яка передбачала ієрархію «корпус-дивізія-бригада» у Сухопутних військах — але ініціатива була заблокована.
Він написав, що вже на початковому етапі повномасштабного вторгнення проявилися проблеми у системі управління ЗСУ як на функціональному, так і на ієрархічному рівнях. Саме тому Генеральний штаб ЗСУ улітку 2022 року ініціював перехід до армійських корпусів.
Сказати ініціював — це замало. Була проведена величезна робота чималого колективу щодо підготовки саме такої моделі, яка б відповідала запитам не тільки сьогоднішнього дня, а й майбутнього. Адже потрібно було не лише запропонувати структуру органу управління, а й органів забезпечення, зв’язку, логістики і врешті — пунктів постійної дислокації, — пише Залужний.
Вже у 2022 році, коли війна набирала шалених обертів, а ми намагалися негайно відновити систему управління шляхом створення саме армійських корпусів, один державний діяч мені сказав: «Це радянський пережиток». Дуже шкода, що і серед деяких представників військового керівництва знайшлися ті, хто підтримував тоді саме таку думку, — написав Залужний.
Він повідомив, що корпус ДШВ, який ось-ось мав розпочати підготовку за кордоном, так і залишився лише на папері.
Орган військового управління — це надскладний орган. Тому, звісно, я погоджуюсь, що він ще неідеальний. Але разом з тим орган управління не лише важливий, а й надвразливий — як для ворога, так і для надмірної централізації. Тому успіх на полі бою завтра повністю залежить від того, на скільки якісно нові органи управління будуть підготовлені сьогодні. Зовсім не важливо, які назви вони будуть мати і якими будуть імена командирів.