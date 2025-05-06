Залужный прокомментировал переход ВСУ на систему корпусов

https://racurs.ua/n206100-zalujnyy-prokommentiroval-perehod-vsu-na-sistemu-korpusov.html

Ракурс

Колишній головком ЗСУ Валерій Залужний прокоментував перехід ЗСУ на систему корпусів. ВІн опублікував колонку на сайті «Мілітарний».

Залужний повідомив, що у 2022 році була запропонована модель ЗСУ, яка передбачала ієрархію «корпус-дивізія-бригада» у Сухопутних військах — але ініціатива була заблокована.

Він написав, що вже на початковому етапі повномасштабного вторгнення проявилися проблеми у системі управління ЗСУ як на функціональному, так і на ієрархічному рівнях. Саме тому Генеральний штаб ЗСУ улітку 2022 року ініціював перехід до армійських корпусів.

Сказати ініціював — це замало. Була проведена величезна робота чималого колективу щодо підготовки саме такої моделі, яка б відповідала запитам не тільки сьогоднішнього дня, а й майбутнього. Адже потрібно було не лише запропонувати структуру органу управління, а й органів забезпечення, зв’язку, логістики і врешті — пунктів постійної дислокації, — пише Залужний.

Вже у 2022 році, коли війна набирала шалених обертів, а ми намагалися негайно відновити систему управління шляхом створення саме армійських корпусів, один державний діяч мені сказав: «Це радянський пережиток». Дуже шкода, що і серед деяких представників військового керівництва знайшлися ті, хто підтримував тоді саме таку думку, — написав Залужний.

Він повідомив, що корпус ДШВ, який ось-ось мав розпочати підготовку за кордоном, так і залишився лише на папері.