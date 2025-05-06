Бундестаг провалил первую попытку голосования за кандидатуру канцлера

https://racurs.ua/n206099-bundestag-provalil-pervuu-popytku-golosovaniya-za-kandidaturu-kanclera.html

Ракурс

Бундестаг ФРН провалив першу спробу голосування за кандидатуру канцлера.

Нижня палата парламенту Німеччини не змогла з першої спроби обрати лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини.

За нього проголосували 310 депутатів при мінімально необхідних 316.

Коаліція ХДС/ХСС (208) та СДПН (120) разом мають 328 голосів у Бундестазі, але Мерц отримав лише 310.

Сесію перервали, щоб політики могли обговорити наступні кроки.

Це перший випадок в історії Німеччини, коли кандидат у канцлери не отримав достатньо голосів після виборів і коаліційних домовленостей. Бундестаг має 14 днів для другого туру

«Ракурс» писав, що 5 травня з посади провели Олафа Шольца, а раніше християнські демократи та соціал-демократи підписали угоду про коаліцію та визначили міністреські портфелі.