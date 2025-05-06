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Бундестаг провалил первую попытку голосования за кандидатуру канцлера
Бундестаг провалил первую попытку голосования за кандидатуру канцлераhttps://racurs.ua/n206099-bundestag-provalil-pervuu-popytku-golosovaniya-za-kandidaturu-kanclera.htmlРакурс
Бундестаг ФРН провалив першу спробу голосування за кандидатуру канцлера.
Нижня палата парламенту Німеччини не змогла з першої спроби обрати лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини.
За нього проголосували 310 депутатів при мінімально необхідних 316.
Коаліція ХДС/ХСС (208) та СДПН (120) разом мають 328 голосів у Бундестазі, але Мерц отримав лише 310.
Сесію перервали, щоб політики могли обговорити наступні кроки.
Це перший випадок в історії Німеччини, коли кандидат у канцлери не отримав достатньо голосів після виборів і коаліційних домовленостей. Бундестаг має 14 днів для другого туру
«Ракурс» писав, що 5 травня з посади провели Олафа Шольца, а раніше християнські демократи та соціал-демократи підписали угоду про коаліцію та визначили міністреські портфелі.