У Берліні з піснями провели з посади канцлера Шольца

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У Берліні у дворі військового комплексу Бендлерблок у понеділок, 5 травня, відбулася урочиста церемонія проводів Олафа Шольца, який залишає посаду канцлера ФРН — «Велика вечірня зоря».

Виступаючи з промовою під час церемонії, Шольц закликав до єдності та збереження демократичних цінностей. За його словами, зміна уряду, яка відбудеться у вівторок, 6 травня, «є проявом демократичної норми».

В демократії посади завжди надаються лише на якийсь час. Це і відрізняє нас від автократій по всьому світу, — зазначив він.

Фрідріху Мерцу, який має обійняти посаду канцлера, Шольц побажав «багатьох успіхів, удачі та легкої руки».

У важкі часи, які неодмінно настануть, я бажаю вам зустрічей, з яких ви зможете черпати сили та впевненість, — додав він.

У церемонії взяли участь близько 300 солдатів та офіцерів Бундесверу. Серед гостей були, зокрема, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр та Фрідріх Мерц.

Під час заходу оркестр Бундесверу традиційно виконав три композиції на вибір канцлера, що залишає посаду. Олаф Шольц вибрав класику різних епох — In My Life гурту Beatles, уривок з одного з концертів Баха та пісню Respect Арети Франклін.

Раніше Шольц у своєму останньому публічному виступі на цій посаді закликав до збереження об'єднаної та мирної Європи, повідомляє агентство dpa.

Канцлер, котрий уже скоро складе повноваження, виступив із промовою на пам’ятній церемонії з нагоди 80-річчя закінчення війни в Європі та звільнення концтаборів у гамбурзькому меморіалі Ноєнґамме.

Своє звернення Шольц пов’язав із війною росії проти України, що досі триває, та авторитарними тенденціями, що простежуються по всьому світу, пише dpa. За словами канцлера, на Німеччині лежить особлива відповідальність через її історію.

У Німеччині вже офіційно створено новий уряд. Лідери блоку ХДС/ХСС та СДПН підписали коаліційну угоду, яка є основою для функціонування нового німецького уряду. Новим канцлером стає Фрідріх Мерц.