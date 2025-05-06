Українські дрони масовано атакували росію — у п'яти регіонах закрили аеропорти

https://racurs.ua/ua/n206096-ukrayinski-drony-masovano-atakuvaly-rosiu-u-p-yaty-regionah-zakryly-aeroporty.html

Ракурс

6 травня у кількох містах росії, зокрема в Москві, Самарі, Калузі, Волгограді та Саратові, було призупинено роботу аеропортів через масовану атаку дронів.

Мер Москви заявив, що у столиці сили протиповітряної оборони нібито збили щонайменше 19 безпілотників.

За словами Собяніна, вночі російська ППО нібито знищила 19 дронів, які прямували у напрямку Москви. Безпілотники летіли з різних напрямків. Згодом мер столиці Московії зазначив, що уламки безпілотника впали на Каширському шосе. А місцеві телеграм-канали повідомили про влучання БпЛА у житлову дев’ятиповерхівку.

Згідно з опублікованими фото та відео уламки нібито влучили в будинок, розташований неподалік станції метро «Каширська», на вулиці маршала Шестопалова.

Серйозних пошкоджень і постраждалих, за попередньою інформацією, немає, — уточнив Собянін.

Проте, за словами місцевих жителів, до місця прибула велика кількість машин швидкої допомоги та пожежні розрахунки. Будинок, що потрапив під удар, знаходиться приблизно в 11 км від Кремля.

Згідно з повідомленням «Росавіації», усі чотири аеропорти, які обслуговують Москву, Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський, було закрито через загрозу дронів, рейси скасовано чи перенесено.

Про вибухи та роботу ППО повідомляють також мешканці низки регіонів рф. Водночас у Рязанській, Тамбовській і Тульській областях оголосили «червоний рівень» небезпеки. За даними моніторингових ресурсів, загроза дронових атак також була в Астраханській, Нижньогородській, Тверській та Смоленській областях.