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Бундестаг провалив першу спробу голосування за кандидатуру канцлера
Бундестаг провалив першу спробу голосування за кандидатуру канцлераhttps://racurs.ua/ua/n206099-bundestag-provalyv-pershu-sprobu-golosuvannya-za-kandydaturu-kanclera.htmlРакурс
Бундестаг ФРН провалив першу спробу голосування за кандидатуру канцлера.
Нижня палата парламенту Німеччини не змогла з першої спроби обрати лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини.
За нього проголосували 310 депутатів при мінімально необхідних 316.
Коаліція ХДС/ХСС (208) та СДПН (120) разом мають 328 голосів у Бундестазі, але Мерц отримав лише 310.
Сесію перервали, щоб політики могли обговорити наступні кроки.
«Ракурс» писав, що 5 травня з посади провели Олафа Шольца, а раніше християнські демократи та соціал-демократи підписали угоду про коаліцію та визначили міністреські портфелі.