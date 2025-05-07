Кит Келлог, скриншот видео

https://racurs.ua/n206125-ukraina-predlojila-sozdat-30-kilometrovuu-demilitarizovannuu-zonu-vokrug-fronta-kellog.html

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Україна запропонувала створити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо фронту — українські та російські війська повинні будуть відійти на 15 км від лінії зіткнення. А контролювати цю зону може «Коаліція охочих».

Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог, повідомляє «Бабель».

Келлог наголосив, що Україна з часом зможе повернути собі контроль над окупованими територіями, і порівняв ситуацію з розділеною колись Берлінською стіною Німеччиною та з балтійськими державами, які західні країни не визнавали частиною СРСР, навіть коли ті формально входили до його складу:

Тобто коли йдеться про припинення вогню «на місці», територія, яку ви зараз контролюєте і за яку воювали, залишається за вами, а що буде через п’ять або десять років — вже інше питання. А це фактично означає заморозити все на місці. І саме це українці готові зробити.

За словами Келлога, наразі головною перешкодою є російський диктатор володимир путін, оскільки Україна погодилася на 30-денне перемирʼя, а рф — ні.

Якщо припинення вогню протримається 30 днів, я щиро вірю, його продовжать, — вважає Келлог. — Відновити повномасштабні бойові дії після такого тривалого замороження буде вкрай складно — багато хто просто скаже: «Дякуємо, ми нарешті вийшли з цього протистояння».

Джерело: «Бабель»