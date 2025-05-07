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Последствия ночной атаки на Киев, фото: ГСЧС
В Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских обстрелов (ФОТО)https://racurs.ua/n206124-v-kieve-zavershili-raboty-po-likvidacii-posledstviy-rossiyskih-obstrelov-foto.htmlРакурс
У Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російської повітряної атаки, здійсненої в ніч на сьогодні, 7 травня.
Рятувальники працювали у чотирьох районах — Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському, повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок ворожої атаки постраждали 7 осіб, серед них 4 дитини. На жаль, 2 людини загинули, — зазначили у відомстві. — Дякуємо нашим надзвичайникам, медикам, психологам, волонтерам та всім, хто допомагав у цей важкий час.
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