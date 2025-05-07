Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки нічної російської атаки на Київ, фото: ДСНС
У Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206124-u-kyievi-zavershyly-roboty-z-likvidaciyi-naslidkiv-rosiyskogo-obstrilu-foto.htmlРакурс
У Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російської повітряної атаки, здійсненої в ніч на сьогодні, 7 травня.
Рятувальники працювали у чотирьох районах — Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському, повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок ворожої атаки постраждали 7 осіб, серед них 4 дитини. На жаль, 2 людини загинули, — зазначили у відомстві. — Дякуємо нашим надзвичайникам, медикам, психологам, волонтерам та всім, хто допомагав у цей важкий час.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...