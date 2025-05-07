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Ракурс
Наслідки нічної російської атаки на Київ, фото: ДСНС

У Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу (ФОТО)

7 тра 2025, 11:36
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У Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російської повітряної атаки, здійсненої в ніч на сьогодні, 7 травня.

Рятувальники працювали у чотирьох районах — Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському, повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки постраждали 7 осіб, серед них 4 дитини. На жаль, 2 людини загинули, — зазначили у відомстві. — Дякуємо нашим надзвичайникам, медикам, психологам, волонтерам та всім, хто допомагав у цей важкий час.

Наслідки нічної російської атаки на Київ, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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