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Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки по Україні, фото: Володимир Зеленський

Скільки дронів та ракет уночі атакували Україну, розповів Зеленський (ФОТО)

7 тра 2025, 11:01
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Російські загарбники за ніч випустили по Україну чотири балістичні ракети та 142 дрони, половина з яких — «шахеди».

Про це сьогодні, 7 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Двічі під ударами був Київ. Спершу балістика, на ранок — дрони. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. Станом на цей час відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. На жаль, є загиблі — жінка та її син. Мої співчуття рідним та близьким, — зазначив Зеленський.

Крім того, з вечора ворог завдавав ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпровщині.

Всюди спрацювали рятувальники. Після удару російською балістикою по Великій Чернеччині на Сумщині росіяни почали застосовувати ще й авіабомби, обстрілювали цю місцевість. Саме тоді, коли тривали рятувальні роботи, — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що лише відчутне посилення тиску на росію та зміцнення санкцій «можуть дати дорогу дипломатії»:

Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру. Дякую партнерам, які розуміють це та допомагають. Дякую кожному, хто допомагає Україні з ППО. росія повинна відповідати за те, що робить.

Джерело: Ракурс


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