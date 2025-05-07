Последствия российской воздушной атаки по Украине, фото: Владимир Зеленский

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Російські загарбники за ніч випустили по Україну чотири балістичні ракети та 142 дрони, половина з яких — «шахеди».

Про це сьогодні, 7 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Двічі під ударами був Київ. Спершу балістика, на ранок — дрони. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. Станом на цей час відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. На жаль, є загиблі — жінка та її син. Мої співчуття рідним та близьким, — зазначив Зеленський.

Крім того, з вечора ворог завдавав ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпровщині.

Всюди спрацювали рятувальники. Після удару російською балістикою по Великій Чернеччині на Сумщині росіяни почали застосовувати ще й авіабомби, обстрілювали цю місцевість. Саме тоді, коли тривали рятувальні роботи, — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що лише відчутне посилення тиску на росію та зміцнення санкцій «можуть дати дорогу дипломатії»: