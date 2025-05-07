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Последствия атаки российских беспилотников по Киеву, фото: Офис генпрокурора
Последствия атаки российских беспилотников по Киеву показала прокуратура (ФОТО)https://racurs.ua/n206122-posledstviya-ataki-rossiyskih-bespilotnikov-po-kievu-pokazala-prokuratura-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 травня, атакували Київ ударними безпілотниками.
Відомо про двох загиблих та сімох постраждалих. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Зафіксовано такі наслідки:
- у Шевченківському районі Києва сталася пожежа у пʼятиповерховому житловому будинку. Загинули двоє людей;
- у Святошинському районі столиці вогнем пошкоджені квартири на чотирьох останніх поверхах будинку. Внаслідок пожежі опіки отримали троє дітей віком вісім, 13 та 16 років. Їх госпіталізували. Ще один підліток має гостру реакцію на стрес, йому допомогу надали на місці. Також постраждали чоловік та жінка;
- у Дніпровському районі Києва пошкоджені загальні приміщення на 29-му та 30-му поверхах багатоповерхівки та будівля торговельного центру;
- У Соломʼянському районі травмовано чоловіка.
Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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