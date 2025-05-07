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Последствия атаки беспилотников по Славянску, скриншот видео
Российские беспилотники массированно атаковали Славянск (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206121-rossiyskie-bespilotniki-massirovanno-atakovali-slavyansk-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 травня, вранці здійснили масовану атаку безпілотниками по місту Словʼянську на Донеччині.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях, опублікувавши відповідне відео.
Масований обстріл міста. 10 БПЛА. Влучання у промзону на вул. Вокзальній. На щастя, без постраждалих, — зазначив він.
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