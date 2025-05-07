Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия атаки беспилотников по Славянску, скриншот видео

Российские беспилотники массированно атаковали Славянск (ВИДЕО)

7 мая 2025, 10:15
999

Російські загарбники сьогодні, 7 травня, вранці здійснили масовану атаку безпілотниками по місту Словʼянську на Донеччині.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях, опублікувавши відповідне відео.

Масований обстріл міста. 10 БПЛА. Влучання у промзону на вул. Вокзальній. На щастя, без постраждалих, — зазначив він.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров