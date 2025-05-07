Рашисты нанесли 13 ударов по Запорожью — четверо раненых (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n206120-rashisty-nanesli-13-udarov-po-zaporoju-chetvero-ranenyh-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 6 травня, пізно ввечері завдали щонайменше 13 ударів по Запоріжжю.
В результаті у місті зруйновано приватний будинок, пошкоджені сім багатоповерхівок та 14 приватних будинків, а також об'єкти інфраструктури, зокрема і критичної. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
З ночі комунальники закривають вікна у пошкоджених будинках. Роботи виконані на половині об'єктів, — зазначив він.
Відомо про чотирьох поранених. Зокрема, Федоров опублікував відео порятунку з-під завалів одного із постраждалих.
Очільник ОВА зазначив, росіяни вночі також пошкодили енергетичну інфраструктуру обласного центру — внаслідок атаки ворожих БПЛА без електрики залишилися понад 42 тис. абонентів у двох районах міста.
Через дві години мешканці Запоріжжя були зі світлом — енергетики відновлювали електропостачання буквально під час атаки, — розповів він.