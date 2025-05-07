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Ракурс
Наслідки російської атаки по Запоріжжю, фото: ДСНС

Рашисти завдали 13 ударів по Запоріжжю — четверо поранених (ФОТО, ВІДЕО)

7 тра 2025, 09:37
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Російські загарбники вчора, 6 травня, пізно ввечері завдали щонайменше 13 ударів по Запоріжжю.

В результаті у місті зруйновано приватний будинок, пошкоджені сім багатоповерхівок та 14 приватних будинків, а також об'єкти інфраструктури, зокрема і критичної. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

З ночі комунальники закривають вікна у пошкоджених будинках. Роботи виконані на половині об'єктів, — зазначив він.

Відомо про чотирьох поранених. Зокрема, Федоров опублікував відео порятунку з-під завалів одного із постраждалих.

Очільник ОВА зазначив, росіяни вночі також пошкодили енергетичну інфраструктуру обласного центру — внаслідок атаки ворожих БПЛА без електрики залишилися понад 42 тис. абонентів у двох районах міста.

Через дві години мешканці Запоріжжя були зі світлом — енергетики відновлювали електропостачання буквально під час атаки, — розповів він.

Наслідки російської атаки по Запоріжжю, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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