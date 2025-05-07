Наслідки атаки російського безпілотника на Київщині, фото: ДСНС

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На Київщина в ніч на сьогодні, 7 травня, внаслідок ворожої атаки БПЛА виникла пожежа та руйнація конструкцій на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному із житлових комплексів у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району.

Повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників о 04.36. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що наслідки ворожої атаки вже ліквідовано.