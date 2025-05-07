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Наслідки атаки російського безпілотника на Київщині, фото: ДСНС
На Київщині внаслідок атаки БПЛА пошкоджено багатоповерхівку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206119-na-kyyivschyni-vnaslidok-ataky-bpla-poshkodjeno-bagatopoverhivku-foto.htmlРакурс
На Київщина в ніч на сьогодні, 7 травня, внаслідок ворожої атаки БПЛА виникла пожежа та руйнація конструкцій на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному із житлових комплексів у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району.
Повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників о 04.36. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що наслідки ворожої атаки вже ліквідовано.
Жертв та потерпілих на місці не виявлено. Від ДСНС до ліквідації наслідків залучались 10 рятувальників та 3 одиниці техніки, — розповіли у відомстві.
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