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Последствия атаки российского беспилотника в Киевской области, фото: ГСЧС

На Киевщине в результате атаки БПЛА повреждена многоэтажка (ФОТО)

7 мая 2025, 08:59
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На Київщина в ніч на сьогодні, 7 травня, внаслідок ворожої атаки БПЛА виникла пожежа та руйнація конструкцій на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному із житлових комплексів у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району.

Повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників о 04.36. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що наслідки ворожої атаки вже ліквідовано.

Жертв та потерпілих на місці не виявлено. Від ДСНС до ліквідації наслідків залучались 10 рятувальників та 3 одиниці техніки, — розповіли у відомстві.

Наслідки атаки російського безпілотника на Київщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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