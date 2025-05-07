Наслідки атаки безпілотників по Слов’янську, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n206121-rosiyski-bezpilotnyky-masovano-atakuvaly-slov-yansk-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 7 травня, вранці здійснили масовану атаку безпілотниками по місту Словʼянську на Донеччині.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях, опублікувавши відповідне відео.