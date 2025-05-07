Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки атаки безпілотників по Слов’янську, скріншот відео
Російські безпілотники масовано атакували Словʼянськ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206121-rosiyski-bezpilotnyky-masovano-atakuvaly-slov-yansk-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 травня, вранці здійснили масовану атаку безпілотниками по місту Словʼянську на Донеччині.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях, опублікувавши відповідне відео.
Масований обстріл міста. 10 БПЛА. Влучання у промзону на вул. Вокзальній. На щастя, без постраждалих, — зазначив він.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...