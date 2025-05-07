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Ракурс
Наслідки атаки безпілотників по Слов’янську, скріншот відео

Російські безпілотники масовано атакували Словʼянськ (ВІДЕО)

7 тра 2025, 10:15
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Російські загарбники сьогодні, 7 травня, вранці здійснили масовану атаку безпілотниками по місту Словʼянську на Донеччині.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях, опублікувавши відповідне відео.

Масований обстріл міста. 10 БПЛА. Влучання у промзону на вул. Вокзальній. На щастя, без постраждалих, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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