рф 16 часов атаковала Украину дронами и ракетами. Фото:

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Країна-агресор росія знову атакувала Україну ракетами та дронами.

Із 20.30 6 травня по 13.30 7 травня противник атакував 5-ма балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 із напрямків Курськ, Таганрог, Брянськ. Крім того, з російських Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського в окупованому Криму були запущені 187 дронів. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами інших типів атакували Україну кількома хвилями. А для збиття цих повітряних цілей залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи.

Станом на 14.30 підтверджено збиття двох «Іскандерів» та 81 ударного БпЛА на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 64 ворожих безпілотники-імітатори зникли з радарів.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя.

На Київщині поранення дістали четверо людей, які знаходились біля магазину у Фастівському районі. Голова ОВА Микола Калашник поінформував, що серед постраждалих неповнолітня дівчина, жінка та двоє чоловіків. У поранених діагностували осколкові поранення й гостру реакцію на стрес.

У Житомирському районі Житомирської області вночі внаслідок нальоту «Шахедів» постраждав приватний сектор. Очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив про пожежу в господарчій будівлі, а вибухова хвиля та осколки пошкодили житлові будинки. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 7 травня російські безпілотники атакували Київ ударними безпілотниками. У Шевченківському районі виникла пожежа у пʼятиповерховому житловому будинку. Там загинули двоє людей. А в Святошинському районі столиці вогнем пошкоджені квартири на чотирьох останніх поверхах будинку. Внаслідок пожежі опіки отримали троє дітей віком вісім, 13 та 16 років.