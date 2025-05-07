САП и НАБУ завершили следствие по делу бывшего заместителя главы Офиса президента

Завершено досудебное расследование по делу бывшего заместителя главы Офиса президента, фото: NewsOne

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Ракурс

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вчора, 6 травня, прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього заступника керівника Офісу президента України та власника будівельної компанії.

Наразі детективами Національного антикорупційного бюро за дорученням прокурора відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення. Про це сьогодні, 7 травня, повідомляє прес-служба САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2019−2021 роках високопосадовець легалізував незаконно набуті кошти шляхом фінансування будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м, що розташовані в рекреаційній зоні на території Одеської області, — розповіли у САП.

У САП зазначають, що посадовець особисто контролював хід будівництва, спілкуючись із власником будівельної компанії, визначав, які будівельні роботи проводити, та для їх оплати надав власнику будівельної компанії майже 6,5 млн грн.

Попри те, що збудований будинок фактично належав високопосадовцю, право власності на нього спершу було оформлено на товариство, а вже після повідомлення йому про підозру переоформлено на фізичну особу, — розповіли у САП.

Крім того, САП та НАБУ з’ясували, що:

у 2022 році до топ-посадовця звернувся згаданий власник будівельної компанії із проханням посприяти в ухваленні Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендера, у якому перемогло інше товариство, та забезпечити перемогу саме його компанії. За це він запропонував посадовцю виконати будівельні роботи в його будинку на узбережжі моря на загальну суму 100 тис. дол. США;

високопосадовець погодився на висунуту пропозицію та, використавши своє службове становище, виконав узяті зобов’язання. Відповідні державні органи згодом ухвалили «потрібні» рішення.

Також встановлено, що у 2020−2022 роках посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, — розповіли у САП.

Зазначається, що йдеться про:

дві автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen);

два мотоцикли (Honda та BMW);

три паркомісця в Києві;

квартиру у престижному ЖК у Львові;

земельну ділянку на Закарпатті".

Переважна частина набутого майна була оформлена на рідного брата, проте особа зберегла за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda був зареєстрований на друга, однак згодом посадовець переоформив його на себе, — розповіли у САП. — Проте з’ясувалося, що ані офіційного доходу, ані заощаджень не було достатньо для їх придбання. Різниця між вартістю майна та коштами особи становить 15,7 млн грн.

Дії колишнього Заступника Керівника Офісу президента України кваліфіковані за ч. 1 ст. 368−5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції неправомірної вигоди в розмірі 100 тис. дол. США та легалізація незаконно набутих коштів), власника будівельної компанії — за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція надати неправомірну вигоду в розмірі 100 тис. дол. США).

Нагадаємо, вчора стало відомо, що за колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова внесли 18 млн грн застави.