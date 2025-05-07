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Дрон уничтожил позицию крупнокалиберного пулемета рашистов на Волчанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206128-dron-unichtojil-poziciu-krupnokalibernogo-pulemeta-rashistov-na-volchanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Українські прикордонники з бригади «Гарт» дронами та мінометним вогнем знищили низку ворожих цілей на Вовчанському напрямку.
Відповідне відео сьогодні, 7 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Знищено ворожі антени зв’язку, автівку та позицію великокаліберного кулемета ДШК, — вказано в описі відео.
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