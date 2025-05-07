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Ракурс
Знищення позиції російських загарбників, скріншот відео

Дрон знищив позицію великокаліберного кулемета рашистів на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)

7 тра 2025, 13:44
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Українські прикордонники з бригади «Гарт» дронами та мінометним вогнем знищили низку ворожих цілей на Вовчанському напрямку.

Відповідне відео сьогодні, 7 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Знищено ворожі антени зв’язку, автівку та позицію великокаліберного кулемета ДШК, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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