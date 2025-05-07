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Знищення позиції російських загарбників, скріншот відео
Дрон знищив позицію великокаліберного кулемета рашистів на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206128-dron-znyschyv-pozyciu-velykokalibernogo-kulemeta-rashystiv-na-vovchanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Українські прикордонники з бригади «Гарт» дронами та мінометним вогнем знищили низку ворожих цілей на Вовчанському напрямку.
Відповідне відео сьогодні, 7 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Знищено ворожі антени зв’язку, автівку та позицію великокаліберного кулемета ДШК, — вказано в описі відео.