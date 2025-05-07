Порятунок людини у Херсоні, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n206127-u-hersoni-z-pid-zavaliv-pislya-obstrilu-vryatuvaly-cholovika-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 7 травня, близько 10.30 вдарили по Дніпровському району Херсона.

Один зі снарядів влучив у приватний будинок, під завалами зруйнованої оселі опинився 48-річний чоловік. Про це повідомляють прес-служби Херсонської ОВА та ДСНС.

Зазначається, що попри складні умови та загрозу повторних обстрілів, рятувальники швидко розібрали уламки та дістали постраждалого. Чоловіка передали медикам, у нього діагностували вибухову травму та контузію.