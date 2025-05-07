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Ракурс
Порятунок людини у Херсоні, фото: ДСНС

У Херсоні з-під завалів після обстрілу врятували чоловіка (ФОТО)

7 тра 2025, 13:16
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Російські загарбники сьогодні, 7 травня, близько 10.30 вдарили по Дніпровському району Херсона.

Один зі снарядів влучив у приватний будинок, під завалами зруйнованої оселі опинився 48-річний чоловік. Про це повідомляють прес-служби Херсонської ОВА та ДСНС.

Зазначається, що попри складні умови та загрозу повторних обстрілів, рятувальники швидко розібрали уламки та дістали постраждалого. Чоловіка передали медикам, у нього діагностували вибухову травму та контузію.

Порятунок людини у Херсоні, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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