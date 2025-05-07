Спасение человека в Херсоне, фото: ГСЧС

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 7 травня, близько 10.30 вдарили по Дніпровському району Херсона.

Один зі снарядів влучив у приватний будинок, під завалами зруйнованої оселі опинився 48-річний чоловік. Про це повідомляють прес-служби Херсонської ОВА та ДСНС.

Зазначається, що попри складні умови та загрозу повторних обстрілів, рятувальники швидко розібрали уламки та дістали постраждалого. Чоловіка передали медикам, у нього діагностували вибухову травму та контузію.