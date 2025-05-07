Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Спасение человека в Херсоне, фото: ГСЧС
В Херсоне из-под завалов после обстрела спасли мужчину (ФОТО)https://racurs.ua/n206127-v-hersone-iz-pod-zavalov-posle-obstrela-spasli-mujchinu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 травня, близько 10.30 вдарили по Дніпровському району Херсона.
Один зі снарядів влучив у приватний будинок, під завалами зруйнованої оселі опинився 48-річний чоловік. Про це повідомляють прес-служби Херсонської ОВА та ДСНС.
Зазначається, що попри складні умови та загрозу повторних обстрілів, рятувальники швидко розібрали уламки та дістали постраждалого. Чоловіка передали медикам, у нього діагностували вибухову травму та контузію.
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...