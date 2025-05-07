Комитет Рады переголосовал свое решение по соглашению о полезных ископаемых

Профильный комитет Рады снова голосовал за соглашение о ископаемых

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Ракурс

Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики сьогодні, 7 травня зранку переголосував своє рішення по угоді з США щодо корисних копалин.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Сьогодні зранку Комітет з питань міжнародної політики переголосування рішення про Угоду по копалинам. Тобто змінив своє рішення, яке було прийнято вчора, — зазначив нардеп.

Результати голосування такі ж, як і вчора — за 11 членів комітету, утримався Андрій Шараськін із «Голосу», не голосували представники «Євросолідарності» Ірина Геращенко та Марія Іонова.

За словами Железняка, причиною переголосування стали зміни, які внести до тексту рішення за пропозицією «Батьківщини»:

На момент голосування депутати не бачили текст двох інших Угод, тому не несуть за них відповідальність.

На що це впливає? Ні на що. Цитую МЗС «воно не містить ніяких нормотворчих функцій». На відповідність депутатів теж. Чисто дає можливість більше зібрати голоси, зокрема Батьківщини, — зазначив Железняк. — В кінці Сибіга чесно сказав: «я вже заплутався, про який текст і заяви ми говоримо».

Таким чином, у текст додали преамбулу, у якій вказано, що:

ВРУ констатує, що станом на момент ратифікації Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, ВРУ не було отримано текст Угоди про обмежене партнерство, інших угод, укладення яких обумовлено цією Угодою;

ВРУ зазначає, що ратифікація Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови не означає ратифікацію чи автоматичне схвалення парламентом Угоди про обмежене партнерство чи будь-яких інших угод, які будуть укладені уповноваженими на це сторонами з метою виконання цієї Угоди.

Геращенко на своїй Фейсбук-сторінці зазначила, що вчора за цю преамбулу проголосували лише «Євросолідарність», «Голос» та «Батьківщина». «Слуга народу» тоді її не підтримала, проте сьогодні комітет повернувся до переголосування.