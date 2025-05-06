Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Андрей Смирнов, фото: Nabu Daily

За экс-замглавы Офиса президента внесли 18 млн грн залога

6 мая 2025, 17:45
999

Заставу у розмірі 18 млн грн внесли за колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова.

Про це повідомляє агентство «Укріфнорм» з посиланням на прес-секретаря Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис.

За колишнього заступника керівника Офісу Президента внесли заставу у повному обсязі, який раніше визначив слідчий суддя ВАКС, — зазначила вона.

Нагадаємо, вчора, 5 травня, ВАКС обрав Смирнову запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 18 млн грн застави у справі легалізації незаконно набутих активів.

Джерело: «Укрінформ»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров