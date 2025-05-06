За экс-замглавы Офиса президента внесли 18 млн грн залога

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Андрей Смирнов, фото: Nabu Daily
За экс-замглавы Офиса президента внесли 18 млн грн залогаhttps://racurs.ua/n206108-za-eks-zamglavy-ofisa-prezidenta-vnesli-18-mln-grn-zaloga.htmlРакурс
Заставу у розмірі 18 млн грн внесли за колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова.
Про це повідомляє агентство «Укріфнорм» з посиланням на прес-секретаря Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис.
За колишнього заступника керівника Офісу Президента внесли заставу у повному обсязі, який раніше визначив слідчий суддя ВАКС, — зазначила вона.
Нагадаємо, вчора, 5 травня, ВАКС обрав Смирнову запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 18 млн грн застави у справі легалізації незаконно набутих активів.
Джерело: «Укрінформ»