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Ракурс
Андрій Смирнов, фото: Nabu Daily

За екс-заступника голови Офісу президента внесли 18 млн грн застави

6 тра 2025, 17:45
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Заставу у розмірі 18 млн грн внесли за колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова.

Про це повідомляє агентство «Укріфнорм» з посиланням на прес-секретаря Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис.

За колишнього заступника керівника Офісу Президента внесли заставу у повному обсязі, який раніше визначив слідчий суддя ВАКС, — зазначила вона.

Нагадаємо, вчора, 5 травня, ВАКС обрав Смирнову запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 18 млн грн застави у справі легалізації незаконно набутих активів.

Джерело: «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


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