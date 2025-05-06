За екс-заступника голови Офісу президента внесли 18 млн грн застави

Андрій Смирнов, фото: Nabu Daily

https://racurs.ua/ua/n206108-za-eks-zastupnyka-golovy-ofisu-prezydenta-vnesly-18-mln-grn-zastavy.html

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Заставу у розмірі 18 млн грн внесли за колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова.

Про це повідомляє агентство «Укріфнорм» з посиланням на прес-секретаря Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис.

За колишнього заступника керівника Офісу Президента внесли заставу у повному обсязі, який раніше визначив слідчий суддя ВАКС, — зазначила вона.

Нагадаємо, вчора, 5 травня, ВАКС обрав Смирнову запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 18 млн грн застави у справі легалізації незаконно набутих активів.

Джерело: «Укрінформ»