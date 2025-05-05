Суд арештував екс-заступника глави ОП Смирнова. Фото: «Суспільне»

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Суд арештував колишнього заступника глави Офісу президента України Андрія Смирнова

У понеділок, 5 травня, екс-заступника очільника ОП відправили під варту з можливістю внесення застави розміром 18 млн грн. Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива про зміну запобіжного заходу. Про це повідомило «Громадське» з посиланням на адвоката Смирнова Інну Бутенко.

Як відомо, у травні 2024 року Смирнову повідомили про підозру у справі про незаконне набуття 15 млн грн. Правоохоронці встановили, що з 2020 по 2022 роки чиновник незаконно набув 15,7 млн грн. У Смирнова тоді з’явилися два автомобіля Mercedes-Benz та Volkswagen, два мотоцикли Honda й BMW, три парковочних місця в Києві, квартира у Львові та земельна ділянка у Закарпатській області.

У межах цієї справи посадовцю оголосили нову підозру в легалізації незаконно набутих коштів та прийняті пропозиції про одержання хабаря в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу екс-заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову.

Джерело: «Громадське»