Дональд Трамп доручив відновити роботу знаменитої в'язниці «Алькатрас». Фото:

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Президент США Дональд Трамп доручив відновити роботу в’язниці «Алькатрас».

Американський лідер доручаю Бюро в’язниць спільно з Міністерством юстиції, ФБР та Міністерством внутрішньої безпеки знову відкрити суттєво розширений та перебудований Алькатрас. Там будуть утримувати «найбільш безжальних та жорстоких злочинців Америки». Про це повідомив CNN.

Ми більше не будемо заручниками злочинців, головорізів та суддів, які бояться виконувати свою роботу і дозволяти нам висилати злочинців, які незаконно проникли до нашої країни, — написав президент у Truth Social.

За словами Трампа, ідея відновити роботу «Алькатрасу» виникла у нього через суддів, які хочуть забезпечити належну правову процедуру для депортованих мігрантів.

Як відомо, «Алькатрас» — це колишня федеральна в’язниця, розташована на однойменному острові в затоці Сан-Франциско. Вона діяла з 1934 по 1963 рік і була відома як одна з найсуворіших американських тюрем. В «Алькатрасі» утримувалися, зокрема, Аль Капоне та Роберт Страуд.

Через ізоляцію острова та сильні течії втечі вважалися практично неможливими. ФБР інформувало, що 36 в’язнів здійснили 14 спроб втечі, але майже всі були спіймані або ж не пережили ці спроби.

Після закриття тюрма стала популярною туристичною локацією.

Джерело: CNN