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Во время ликвидации лесных пожаров в Харьковской области, фото: ГСЧС

Работу саперов во время ликвидации лесных пожаров в Харьковской области показала ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

6 мая 2025, 16:47
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На Харківщині триває ліквідація масштабних лісових пожеж.

Боротьбу з вогнем ускладнюють вибухонебезпечні предмети, залишені з часу окупації регіону. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що за таких умов першими до зони займання заходять сапери ДСНС:

  • обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів;
  • перевіряють шляхи та під’їзди для пожежної техніки.

Завдяки їхній роботі рятувальники можуть ефективно та безпечно гасити полум’я, — зазначили у відомстві.

Під час ліквідації лісових пожеж на Харківщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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