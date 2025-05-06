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Во время ликвидации лесных пожаров в Харьковской области, фото: ГСЧС
Работу саперов во время ликвидации лесных пожаров в Харьковской области показала ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n206107-rabotu-saperov-vo-vremya-likvidacii-lesnyh-pojarov-v-harkovskoy-oblasti-pokazala-gschs-foto-video.htmlРакурс
На Харківщині триває ліквідація масштабних лісових пожеж.
Боротьбу з вогнем ускладнюють вибухонебезпечні предмети, залишені з часу окупації регіону. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що за таких умов першими до зони займання заходять сапери ДСНС:
- обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів;
- перевіряють шляхи та під’їзди для пожежної техніки.
Завдяки їхній роботі рятувальники можуть ефективно та безпечно гасити полум’я, — зазначили у відомстві.
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