Состоялся новый крупный обмен пленными, фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

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Ракурс

Відбувся новий великий обмін полоненими між Україною та рф.

Про це сьогодні, 6 травня, повідомляє прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Цього разу з російської неволі повернули 205 захисників України. Серед них представники:

ЗСУ, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО;

Національної гвардії;

Державної прикордонної служби.

Додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати і сержанти, — розповіли у Координаційному штабі.

Зазначається, що визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях. Також серед них — захисники з гарнізону Маріуполя.

Сьогоднішній обмін — вже пʼятий цього року та 64-ий від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4757 українських громадян, — розповіли у відомстві.

Обмін відбувся за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів.