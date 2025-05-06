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Відбувся новий великий обмін полоненими, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
205 захисників України повернули з полону внаслідок нового обміну (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206106-205-zahysnykiv-ukrayiny-povernuly-z-polonu-vnaslidok-novogo-obminu-foto.htmlРакурс
Відбувся новий великий обмін полоненими між Україною та рф.
Про це сьогодні, 6 травня, повідомляє прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Цього разу з російської неволі повернули 205 захисників України. Серед них представники:
- ЗСУ, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО;
- Національної гвардії;
- Державної прикордонної служби.
Додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати і сержанти, — розповіли у Координаційному штабі.
Зазначається, що визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях. Також серед них — захисники з гарнізону Маріуполя.
Сьогоднішній обмін — вже пʼятий цього року та 64-ий від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4757 українських громадян, — розповіли у відомстві.
Обмін відбувся за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів.
Усім звільненим буде надано медичну допомогу та лікування, необхідні речі, одяг, засоби гігієни на перший час. Також будуть здійснені виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразова матеріальна допомога, — розповіли у Координаційному штабі. — Визволені Оборонці матимуть змогу пройти реабілітацію та реінтеграцію після тривалої ізоляції у російській неволі.