Виробників підроблених пестицидів викрили в Україні, фото: ДПСУ

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У Черкаській, Полтавській та Закарпатській областях працювали три нелегальні цехи, які виготовляли підроблені пестициди та агрохімікати у промислових масштабах.

Діяльність злочинної групи припинили детективи Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Держприкордонслужби. Про це сьогодні, 6 травня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що за результатами 24 обшуків правоохоронці вилучили:

понад 5 тис. каністр із фальсифікатом;

сировину, обладнання та інструкції;

чорнову бухгалтерію та готівку.

Продукцію продавали під виглядом відомих брендів, незаконно використовуючи їхні торгові марки, — розповіли у ДПСУ. — Вилучене оцінюється в понад 30 млн грн. На разі призначено експертизи, перевіряються канали постачання до країн ЄС.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.