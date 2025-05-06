На Полтавщині у ДТП загинув поліцейський та працівник ТЦК, важкі поранення отримав цивільний

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На Полтавщині на початку травня у ДТП загинув поліцейський та працівник ТЦК, важкі поранення отримав цивільний, якого затримали правоохоронці.

Держбюро розслідувань повідомило про підозру правоохоронцю, який спричинив смертельну ДТП поблизу села Мачухи Полтавської області.

За попередніми даними, за кермом службового автомобіля він рухався у напрямку Полтави, виїхав на зустрічну смугу для обгону та допустив лобове зіткнення з іншим автомобілем.

Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів — співробітник правоохоронного органу та військовослужбовець. Ще один пасажир — цивільна особа — у тяжкому стані госпіталізований до лікарні.

За даними місцевих ЗМІ, поранений цивільний був затриманий працівником ТЦК у Кременчуці. Його відвозили до Полтави.

За інформацією очевидців, автомобіль правоохоронців їхав із дуже великою швидкістю і раптово вискочив на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Opel.