Нафта рекордно впала - як це вплине на росію

Ціна на російську нафту в рублях опустилася нижче 4 тис. рублів за барель — це найнижчий показник за останні два роки й на 40% менше, ніж передбачено в державному бюджеті.

Багато аналітиків вважають, що Кремлю доведеться підвищувати податки, скорочувати витрати на соціальні програми й нарощувати запозичення, якщо він хоче збалансувати бюджет без урізання оборонних витрат.

Дональд Трамп заявив, що зниження цін на нафту посилює тиск на росію і збільшує ймовірність мирної угоди для завершення війни в Україні. Різке зниження цін на нафту пов’язане з рішенням OPEC+ збільшити видобуток нафти, пише Reuters.

OPEC+ — це коаліція країн-експортерів нафти, до якої входять офіційні учасники (OPEC) і ключові не члени, як-от росія. Вони координують рівні видобутку, аби стабілізувати світові ціни на нафту. Найбільшим видобувачем нафти у світі є Саудівська Аравія, яка найбільше впливає на рішення OPEC.

5 травня нафта марки Brent подешевшала на 3,33% до $59,25 за барель, а марки West Texas Intermediate (WTI) — на 3,60% до $56,19 за барель. Це найнижчі рівні для обох марок з 9 квітня 2025 року.

На графіках цін марок Brent та WTI бачимо, що ціни рідко наближаються до $60 за барель. Востаннє це ставалося у квітні 2025 року, однак настільки низьких рівнів вони не досягали з 2021 року.

OPEC+ оголосила, що у червні збільшить видобуток на 411 тис. барелів на добу, прискорюючи зростання видобутку нафти другий місяць поспіль. Збільшення видобутку ініціювала Саудівська Аравія, через те, що Ірак та Казахстан перевищували свої квоти на видобуток.

У разі, якщо квот і надалі не будуть дотримуватися, відповідно до джерел Reuters, OPEC+ потенційно повністю скасує скорочення, на які погодилися члени у 2023 році, аби стабілізувати ринок. Все це може призвести до профіциту на ринку нафти та подальшого падіння цін.

Як це вплине на росію?

Одним з основних джерел фінансування російського бюджету є дохід з експорту нафти, адже доступ до закордонних резервів та продажу золота був обмежений санкціями, а запаси Фонду Національного Добробуту росії скоротилися зі $148 млрд у 2022 до $35 млрд у 2025.

Значні падіння в ціні нафти будуть суттєвим ударом для російського бюджету та ускладнять фінансування воєнних дій.