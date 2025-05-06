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Производителей поддельных пестицидов разоблачили в Украине, фото: ГПСУ
Три подпольных цеха производили поддельные агрохимикаты в промышленных масштабах (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n206105-tri-podpolnyh-ceha-proizvodili-poddelnye-agrohimikaty-v-promyshlennyh-masshtabah-foto-video.htmlРакурс
У Черкаській, Полтавській та Закарпатській областях працювали три нелегальні цехи, які виготовляли підроблені пестициди та агрохімікати у промислових масштабах.
Діяльність злочинної групи припинили детективи Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Держприкордонслужби. Про це сьогодні, 6 травня, повідомляє прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що за результатами 24 обшуків правоохоронці вилучили:
- понад 5 тис. каністр із фальсифікатом;
- сировину, обладнання та інструкції;
- чорнову бухгалтерію та готівку.
Продукцію продавали під виглядом відомих брендів, незаконно використовуючи їхні торгові марки, — розповіли у ДПСУ. — Вилучене оцінюється в понад 30 млн грн. На разі призначено експертизи, перевіряються канали постачання до країн ЄС.
Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.