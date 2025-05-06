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Ракурс
Під час ліквідації лісових пожеж на Харківщині, фото: ДСНС

Роботу саперів під час ліквідації лісових пожеж на Харківщині показала ДПСУ (ФОТО, ВІДЕО)

6 тра 2025, 16:47
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На Харківщині триває ліквідація масштабних лісових пожеж.

Боротьбу з вогнем ускладнюють вибухонебезпечні предмети, залишені з часу окупації регіону. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що за таких умов першими до зони займання заходять сапери ДСНС:

  • обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів;
  • перевіряють шляхи та під’їзди для пожежної техніки.

Завдяки їхній роботі рятувальники можуть ефективно та безпечно гасити полум’я, — зазначили у відомстві.

Під час ліквідації лісових пожеж на Харківщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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