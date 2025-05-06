Під час ліквідації лісових пожеж на Харківщині, фото: ДСНС

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На Харківщині триває ліквідація масштабних лісових пожеж.

Боротьбу з вогнем ускладнюють вибухонебезпечні предмети, залишені з часу окупації регіону. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що за таких умов першими до зони займання заходять сапери ДСНС:

обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів;

перевіряють шляхи та під’їзди для пожежної техніки.