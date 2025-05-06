Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Під час ліквідації лісових пожеж на Харківщині, фото: ДСНС
Роботу саперів під час ліквідації лісових пожеж на Харківщині показала ДПСУ (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206107-robotu-saperiv-pid-chas-likvidaciyi-lisovyh-pojej-na-harkivschyni-pokazala-dpsu-foto-video.htmlРакурс
На Харківщині триває ліквідація масштабних лісових пожеж.
Боротьбу з вогнем ускладнюють вибухонебезпечні предмети, залишені з часу окупації регіону. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що за таких умов першими до зони займання заходять сапери ДСНС:
- обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів;
- перевіряють шляхи та під’їзди для пожежної техніки.
Завдяки їхній роботі рятувальники можуть ефективно та безпечно гасити полум’я, — зазначили у відомстві.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...